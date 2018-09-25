Минпросвещения проведет мониторинг выполнения закона о родных языках

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мониторингом выполнения закона о родных языках, который был принят в августе, и разъяснением его положений займутся специалисты Министерства просвещения. Об этом сообщил во вторник на заседании комитета Госдумы по образованию и науке, где прошло обсуждение основных направлений законопроектной и нормативной работы Минобрнауки и Минпросвещения, заместитель министра просвещения Павел Зенькович.

Президент России подписал закон о родных языках в августе. Их изучение остается обязательным в школах, программа которых включает соответствующий предмет, при этом родители учеников смогут выбирать конкретный язык в качестве родного, в том числе русский. Русский язык по-прежнему будет обязательным предметом во всех российских школах.

"Мои коллеги проводят с регионами мониторинг, так как закон у нас был принят недавно, а учебный год только начался, и будут продолжать эту работу. Нам с вами, (депутатами) предстоит проделать очень большую работу по разъяснению основных положений закона, по разъяснению и буквы, и духа этого закона", - сказал Зенькович в ответ на замечания депутатов, что в некоторых регионах нормы нового закона пока не выполняются.

Замминистра предложил в дальнейшем провести совместное заседание, в ходе которого будет доложено об итогах этой работы.

Согласно закону о родных языках, федеральные образовательные стандарты обеспечивают "возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка". Также закрепляется "свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ".

Язык, который будут изучать ученики, выберут их родители. Они должны будут подать соответствующее заявление при приеме или переводе детей на программы дошкольного, начального общего и основного общего образования. Русский язык продолжает быть обязательной дисциплиной во всех школах РФ.