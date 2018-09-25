Тысячи верующих в Курске прошли в крестном ходе с иконой "Знамение", прибывшей из США

КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Тысячи православных верующих, паломников из различных регионов России, во вторник приняли участие в крестном ходе с чудотворной иконой "Знамение" в Курске, которую, по традиции, в день города перенесли из Коренной пустыни в Знаменский кафедральный собор, сообщили в пресс-службе Курской епархии. Православная святыня прибыла из Нью-Йорка в минувшие выходные.

"Сегодня после божественной литургии состоялся традиционный крестный ход с иконой пресвятой Богородицы в Знаменский кафедральный собор города Курска, где она будет находиться до 3 октября", - сказали в пресс-службе. После пребывания в Курске чудотворную икону Божией Матери "Знамение" доставят в пределы Латвийской православной церкви в Рижский кафедральный собор Рождества Христова.

Как отметили в администрации региона, в крестном ходе с чудотворным образом также принял участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, прибывший на один день в регион. Полпред встретился с губернатором Александром Михайловым, провел совещание по вопросам региональной безопасности, посетил современный онкологический диспансер и Курскую АЭС.

Курская Коренная икона Божией Матери "Знамение" была обретена на месте, где впоследствии был воздвигнут монастырь Коренная пустынь. По преданию, в корнях дерева 8 сентября 1295 года икону нашел охотник. Когда он поднял ее, на этом месте забил родник. С тех пор образ находился на курской земле, но в 1919 году был вывезен сначала в Новороссийск, а затем покинул Россию.

С 1957 года икона постоянно находится в Знаменском Соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке. С 2009 года ее ежегодно привозят в место обретения.