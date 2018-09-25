Образовательный центр построят в Архангельской области с участием немецких меценатов

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный образовательный центр будет построен в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области с участием немецких меценатов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Многофункциональный образовательный центр станет частью проекта под названием "Остров Ломоносова", который реализуется правительством Архангельской области. На строительство центра будет выделено около 100 млн рублей из областного бюджета, еще 24 млн выделит благотворительный фонд немецких меценатов, супругов Франка-Михаэля и Марианне Энгель. Средства фонда пойдут на оснащение здания оборудованием, мебелью и техникой", - сообщили ТАСС в пресс-службе.
Работы по строительству планируется начать до конца осени 2018 года. В здании площадью 2,3 тыс. кв. м разместятся аудитории для проведения образовательных мероприятий, конференц-зал, интерактивный музей Ломоносова, небольшое кафе, а также гостиничные номера и хостел для туристов и учебных групп. Проект нового здания повторяет исторический облик прежнего, в котором располагалась местная школа.
Создание центра позволит не только организовать образовательный процесс, но и проводить региональные и всероссийские мероприятия, направленные на поддержку талантливых детей. Важнейшей миссией проекта "Остров Ломоносова" его инициаторы называют повышение туристической привлекательности села, которое является родиной М.В. Ломоносова и располагается на острове. Планируется, что он станет площадкой для реализации проектов, направленных на развитие местных промыслов.