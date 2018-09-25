Проект новой архитектуры управления образованием появится в РФ к концу года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проект основных поправок в законы, которые определят новую архитектуру управления образованием в России, Министерство просвещения РФ намерено внести на рассмотрение правительства и Госдумы к концу года. Об этом сообщил во вторник статс-секретарь, заместитель министра просвещения Павел Зенькович.

Во вторник на заседании комитета Госдумы по образованию и науке прошло обсуждение основных направлений организации законопроектной и нормативной работы Минобрнауки и Минпросвещения.

"[В настоящее время] также ведем работу над проектами нормативных актов Минпросвещения взамен старых, и надеемся в ближайшее время ее завершить. Венцом работы будет 20 декабря,... когда вместе с коллегами из Рособрнадзора планируем внести в правительство и дальше на ваше [депутатов Госдумы] рассмотрение весь пакет основных поправок в законы, которые бы обосновали новую архитектуру управления образованием в РФ", - сказал Зенькович.

Он напомнил, что разделение Минобрнауки и создание двух министерств (Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования) повлекло большую работу по внесению изменений в законы и подзаконные акты, которую проводят два ведомства.

"Большую работу сейчас проводим с коллегами, чтобы выявить всю нормативку, где упомянуто старое Минобрнауки, в ручном режиме определить, за кем отходят те или иные полномочия, функции. И постепенно вносим в правительство такими пакетами эти проекты", - сказал замминистра.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая утвердил новую структуру федеральных органов власти России. Среди главных перемен - разделение Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Министром просвещения была назначена Ольга Васильева. Главой нового Минобрнауки стал Михаил Котюков.