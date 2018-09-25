Ярославская облдума приняла закон о мерах соцподдержки граждан пожилого возраста

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Ярославской областной думы приняли закон о сохранении мер социальной поддержки граждан пожилого возраста. Об этом сообщается на официальном сайте регионального заксобрания.
"Закон принят в связи с внесением изменений в федеральное законодательство, предусматривающих повышение возраста выхода на пенсию. <…> Согласно закону на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года для таких граждан [мужчинам от 60 лет, женщинам - от 55] сохраняется право на соответствующие меры поддержки при достижении указанного возраста не зависимо от назначения им пенсии", - говорится в сообщении.
В законе идет речь о мерах поддержки для ветеранов труда и военной службы, почетных граждан региона, а также гражданах, проживающих в сельской местности, проработавших там не менее 10 лет по трудовым договорам с муниципальными учреждениями здравоохранения.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.