Ярославская облдума приняла закон о мерах соцподдержки граждан пожилого возраста

Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"

Москалькова сочла странным, что Вышинскому не объявили о завершении следствия по его делу

Омбудсмен выразила "глубокую обеспокоенность за состояние здоровья и условия содержания" арестованного журналиста

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