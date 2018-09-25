Адвокат: состояние здоровья Петра Верзилова остается тяжелым

"Пока тяжелое состояние. Сейчас он еще не готов со мной работать. По утрам он чувствует себя плохо, днем - получше", - сказал адвокат. Сам Верзилов сегодня впервые прокомментировал состояние своего здоровья в Twitter.

Всем огромный привет, котятки - очень очень много написали добрых слов, спассссибаа! Только 3-ий день в относительном сознании - а перед тем 12 дней как в чёрной дыре. Провожу дни в дружной компании чудесных ядов. Но ни Полоний-210, ни Новичок, а что-то новое и удивительное! pic.twitter.com/7EM9bXIqFs

Верзилов в середине сентября по состоянию здоровья был доставлен в токсико-реанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Москве. Затем его перевезли в клинику в Германию, и немецкие врачи предположили, что их пациент мог быть отравлен неким веществом, поражающим нервную систему, установить состав которого вряд ли удастся из-за длительной интоксикации. В связи с этим Динзе попросил Главное следственное управление СК по Москве провести проверку по факту возможного отравления активиста.

Верзилов до 2009 года был лидером арт-группы "Война", активным участником панк-группы Pussy Riot. 15 июля вместе с тремя участницами Pussy Riot, передеодевшись в полицейскую форму, выбежал на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Суд 16 июля признал Верзилова виновным по статьям КоАП о "Незаконном ношение форменной одежды" и "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", назначил 15 суток ареста, позднее ему было назначено и 1,5 тыс. рублей штрафа.