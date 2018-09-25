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Адвокат: состояние здоровья Петра Верзилова остается тяжелым

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Состояние здоровья издателя интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова, проходящего лечение в немецкой клинике, в целом тяжелое, сказал ТАСС во вторник адвокат Дмитрий Динзе.

"Пока тяжелое состояние. Сейчас он еще не готов со мной работать. По утрам он чувствует себя плохо, днем - получше", - сказал адвокат. Сам Верзилов сегодня впервые прокомментировал состояние своего здоровья в Twitter.

Верзилов в середине сентября по состоянию здоровья был доставлен в токсико-реанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Москве. Затем его перевезли в клинику в Германию, и немецкие врачи предположили, что их пациент мог быть отравлен неким веществом, поражающим нервную систему, установить состав которого вряд ли удастся из-за длительной интоксикации. В связи с этим Динзе попросил Главное следственное управление СК по Москве провести проверку по факту возможного отравления активиста.

Верзилов до 2009 года был лидером арт-группы "Война", активным участником панк-группы Pussy Riot. 15 июля вместе с тремя участницами Pussy Riot, передеодевшись в полицейскую форму, выбежал на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Суд 16 июля признал Верзилова виновным по статьям КоАП о "Незаконном ношение форменной одежды" и "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", назначил 15 суток ареста, позднее ему было назначено и 1,5 тыс. рублей штрафа.

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