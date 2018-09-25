Минобрнауки ведет разработку десяти профильных законопроектов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ ведет разработку десяти законопроектов, три из которых уже внесены на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщила во вторник статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич.

Во вторник на заседании комитета Госдумы по образованию и науке прошло обсуждение основных направлений организации законопроектной и нормативной работы Минобрнауки и Минпросвещения.

"На текущий момент в портфеле министерства десять законопроектов, разработанных во исполнение различных поручений президента и правительства. Три из них внесены в Госдуму. Это законопроект о государственных научных центрах (изменения в федеральный закон (ФЗ) "О науке и государственной научно-технической политике), по базовым кафедрам (в ФЗ "Об образовании") и по запрету рекламирования диссертаций и подготовке диссертаций (в ФЗ "О рекламе")", - сказала Лукашевич.

Остальные семь, по ее словам, находятся в различной степени готовности. Например, это законопроект о внесении изменений в ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", в ФЗ "О защите конкуренции" и так далее.

"Разработка законопроекта "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" для министерства является приоритетной. Законопроект последние несколько лет активно обсуждался, в том числе с участием Российской академии наук, Госдумы, неоднократно было отмечено, что сфера науки неразрывно связана с другими сферами общественной жизни. В связи с чем внесение проекта должно сопровождаться внесением изменений в иные федеральные законы, затрагивающие так или иначе сферу науки", - пояснила замминистра.

По оценкам министерства, изменения могут потребоваться в ряд кодексов, в около 20 основополагающих ФЗ, регулирующих в разной степени сферу научной деятельности, а также сопутствующие ФЗ, которые регулируют отношения в разных отраслях, но содержащие нормы, связанные с научной сферой. Например, это закон об образовании, об охране окружающей среды, развитии сельского хозяйства и ряд других.

Новый закон о науке

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Разработчиком законопроекта, работа над которым началась в 2014 году, являлось Министерство образования и науки РФ, а после утверждения новой структуры правительства его разрабатывает Министерство науки и высшего образования.