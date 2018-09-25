Экс-министр экологии Подмосковья: регион создал базу для новой системы обращения с ТБО

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московской области Александр Коган назвал главным достижением своей команды создание фундамента для строительства новой отрасли обращения с мусором в регионе. Итоги работы в правительстве он подвел во вторник на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что министерство экологии и природопользования Московской области в новом составе правительства возглавил бывший сотрудник Минобороны РФ Дмитрий Куракин в должности заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования региона.
"Мы создали хороший фундамент для формирования новой отрасли. На его основе МО уже в ближайшее время построит лучшую в стране систему обращения с отходами, которая раз и навсегда превратит отходы из экологической проблемы в ценный ресурс", - написал Коган в Instagram.
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Сегодня важный для меня день. День, когда я просто как человек, не как министр, могу сказать, чем стали для меня эти три года на посту министра экологии Подмосковья. Сказать слова благодарности и уважения людям, которые были рядом. Оглядываясь назад, понимаю, что был задан колоссальный темп. И многое сделано. Московская область впервые вошла в федеральный проект экологической реабилитации малых рек. Пехорку в Балашихе заканчиваем в ноябре. Приступили к восстановлению Яузы. Впереди–Банька, Клязьма. Для многих людей эти реки–это их счастливое детство, их любимое Подмосковье. 230 ООПТ поставлено на кадастр, а значит, спасено от застройки. Многим вернули территорию через суд. Впервые с 1980-х начали создавать новые ООПТ. Отработали измерительное оборудование для мониторинга воздуха в режиме онлайн и готовы к реализации проекта. А это позволит реально решать проблемы с выбросами и неприятными запахами. Выпустили 7книг про хранимиров, отреставрировали 25 родников. И, главное. Отрасль обращения с ТКО. Думаю, никто и предположить не мог, что удастся привлечь таких специалистов, технологии и средства к рекультивации полигонов. Сейчас рекультивируются уже 4, 6 в стадии проектирования. Инвестпрограммы оставшихся полигонов радикально изменены и теперь включают обязательную дегазацию, отвод и очистку фильтрата. Создана терсхема обращения с ТКО с целевым показателем переработки – минимум 50%. Подобраны участки под КПО, началось строительство. При принятии всех решений наша принципиальная позиция была – открытость. Встречи с населением, рабочими группами на полигонах, общественные слушания, экспертные обсуждения, – это стало огромной, непростой и очень важной частью работы. И во многом именно из-за этого застарелые проблемы наконец начали решаться. Я говорю СПАСИБО всем, кто поддерживал и критиковал, помогал советом и делом. И особенно тем, кто действовал вместе с нами, понимая, что откладывать дальше нельзя. Мы создали хороший фундамент для формирования новой отрасли. На его основе МО уже в ближайшее время построит лучшую в стране систему обращения с отходами, которая раз и навсегда превратит отходы из экологической проблемы в ценный ресурс. #реальнаяработа #итоги
Среди других достижений он перечислил включение Подмосковья в федеральный проект экологической реабилитации малых рек, постановку особо охраняемых природных территорий на кадастровый учет, отработку системы мониторинга качества воздуха, подготовку серии книг для детей про экологию и реконструкцию родников.
Также Коган отметил, что в период его работы министром к рекультивации мусорных полигонов привлекли иностранных специалистов. "Инвестпрограммы оставшихся [работать] полигонов радикально изменены и теперь включают обязательную дегазацию, отвод и очистку фильтрата", - добавил он.
По его словам, в действующую Территориальную схему обращения с отходами Московской области был заложен переход к 50-процентной переработке коммунального мусора, были подобраны участки под комплексы переработки отходов, и началось их строительство. "При принятии всех решений наша принципиальная позиция была - открытость.<…> во многом именно из-за этого застарелые проблемы наконец начали решаться", - отметил бывший министр.