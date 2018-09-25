Экс-министр экологии Подмосковья: регион создал базу для новой системы обращения с ТБО

"Мы создали хороший фундамент для формирования новой отрасли. На его основе МО уже в ближайшее время построит лучшую в стране систему обращения с отходами, которая раз и навсегда превратит отходы из экологической проблемы в ценный ресурс", - написал Коган в Instagram.

Ранее сообщалось, что министерство экологии и природопользования Московской области в новом составе правительства возглавил бывший сотрудник Минобороны РФ Дмитрий Куракин в должности заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования региона.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московской области Александр Коган назвал главным достижением своей команды создание фундамента для строительства новой отрасли обращения с мусором в регионе. Итоги работы в правительстве он подвел во вторник на своей странице в Instagram .

Среди других достижений он перечислил включение Подмосковья в федеральный проект экологической реабилитации малых рек, постановку особо охраняемых природных территорий на кадастровый учет, отработку системы мониторинга качества воздуха, подготовку серии книг для детей про экологию и реконструкцию родников.

Также Коган отметил, что в период его работы министром к рекультивации мусорных полигонов привлекли иностранных специалистов. "Инвестпрограммы оставшихся [работать] полигонов радикально изменены и теперь включают обязательную дегазацию, отвод и очистку фильтрата", - добавил он.

По его словам, в действующую Территориальную схему обращения с отходами Московской области был заложен переход к 50-процентной переработке коммунального мусора, были подобраны участки под комплексы переработки отходов, и началось их строительство. "При принятии всех решений наша принципиальная позиция была - открытость.<…> во многом именно из-за этого застарелые проблемы наконец начали решаться", - отметил бывший министр.