Волонтеры из Петербурга очистили дно реки Сороть в заповеднике "Михайловское" под Псковом

ПСКОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Волонтерский отряд из объединения "Подводный дайвинг" при Археологическом клубе Санкт-Петербурга очистил от мусора дно реки Сороть на территории музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" в Псковской области, сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе музея Лидия Токарева.
"Травмоопасных предметов на дне Сороти очень много, это очень актуальная проблема, так как приезжает много туристов, которые заезжают в заповедник, поблизости останавливаются и загрязняют окрестности. А члены объединения "Подводный дайвинг" очистили от мусора дно Сороти, причем как доброхоты. Это вызывает очень большой отклик, потому что кроме них этим никто не занимается, так как нужно специальное оборудование, чтобы это поднимать со дна", - сказала Токарева.
Она добавила, что отряд также проводил археологическое исследование дна водоема. "Члены [отряда], кроме подводной уборки, параллельно занимаются археологической разведкой, смотрят дно реки на предмет находок, которые вымывает река из берегов", - отметила собеседница агентства.
Пушкинский заповедник является памятником русской культуры национального и мирового значения. В его границах насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. В сентябре 2018 года территорию заповедника посетили порядка 35 тыс. человек.
Музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" - старейшая школа волонтерского движения в регионе. Волонтерские лагеря открываются здесь с XX века, когда пост директора музея занял Семен Гейченко, который восстанавливал "Михайловское" после войны.