Арктический и антарктический НИИ объявил конкурс проектов, связанных со Шпицбергеном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) предложил студентам и аспирантам поучаствовать в конкурсе творческих и научных проектов, связанных с северным архипелагом Шпицберген. Об этом сообщила во вторник пресс-служба НИИ.
"ААНИИ проводит всероссийский конкурс научных и творческих проектов "66°33'". Победители конкурса смогут реализовать свои проекты на арктическом архипелаге Шпицберген в 2019 году", - говорится в сообщении.
Название проекта "66°33'" соответствует широте северного и южного полярных кругов, что символизирует идею проекта - привлечение молодых специалистов к полярным исследованиям. В конкурсе могут принять участие студенты и аспиранты естественнонаучных, гуманитарных и творческих специальностей не старше 35 лет, обучающиеся в российских вузах по очной форме.
Прием заявок продлится до начала ноября. Трое победителей отправятся в составе Российской научной арктической экспедиции на архипелаг Шпицберген, где смогут реализовать свои проекты.