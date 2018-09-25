Москалькова сочла странным, что Вышинскому не объявили о завершении следствия по его делу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Завершение следствия в отношении арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского без предъявления ему и его адвокату материалов дела представляется странным, заявила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что спецслужбы завершили расследование по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и что материалы готовятся для передачи в суд. Он также добавил, что у СБУ остается ряд вопросов к другим фигурантам данного дела, а также что им обязательно будут предъявлены обвинения, однако не уточнил, когда и кому конкретно.

"В связи с этим заявлением представляется весьма странным , что ни Кириллу Вышинскому, ни его адвокату Андрею Доманскому о завершении следствия официально не объявлено, и материалы дела для ознакомления не предоставлены", - говорится в заявлении омбудсмена, поступившем в ТАСС. В документе также отмечается, что, "несмотря на решение суда о медицинском обследовании, обусловленном его плохим самочувствием, и вызывающую вопросы кардиограмму, специалист-кардиолог к нему так и не был вызван".

"Подобные факты не могут не вызывать чувство глубокой обеспокоенности за состояние здоровья и условия содержания узника совести, российского журналиста Кирилла Вышинского", - подчеркивает Москалькова.

СБУ 15 мая задержала главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по этому обвинению. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.

Вышинский является гражданином Украины и России, второе гражданство он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению. В МИД РФ потребовали от Киева снять все обвинения с Вышинского и немедленно его освободить.