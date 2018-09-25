Новак ответит на вопросы молодежи на Российской энергетической неделе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Минэнерго России Александр Новак ответит на вопросы молодежи в рамках Российской энергетической недели 6 октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте мероприятия, которое пройдет в Москве 3-6 октября.
"Молодежный день РЭН 2018 - это главное молодежное событие в области энергоэффективности и развития энергетики, где одновременно собираются лучшие молодые представители ТЭК и МСК для диалога с представителями отраслевых организаций и ведущими экспертами, а также формирования молодежной повестки на ключевых отраслевых мероприятиях. Ключевым событием молодежного дня станет встреча "без галстуков" с министром энергетики РФ А.В. Новаком, где участники могут лично задать вопрос на интересующую тему", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что вопрос можно отправить, заполнив электронную форму, где нужно указать контактные данные, инициалы, а также место работы или учебы.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября. Первый форум прошел в 2017 году и теперь является ежегодным. В мероприятии примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. ТАСС - информационный партнер РЭН-2018.