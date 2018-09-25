Фестиваль "Круг света" установил два рекорда Книги Гиннесса

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Круг света", который завершается во вторник в Москве, установил сразу два рекорда Книги Гиннесса - самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые работали одновременно. Об этом сообщила на церемонии закрытия фестиваля представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси-Гемчи, передает корреспондент ТАСС.

"Первый рекорд - самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана. Прошлый рекорд принадлежит Китаю с проекцией 1582 кв. м. Площадь вашей проекции составляет 3099 кв. м. Второй рекорд - самое большое число одновременно зажженных горелок, для установки этого рекорда требовалось зажечь одновременно как минимум 160 горелок. На вашем же шоу одновременно горели 162 горелки", - сказала госпожа Субаси-Гемчи.

Она вручила сертификаты Книги рекордов Гиннесса руководителю Департамента спорта города Москвы Николаю Гуляеву.

"Спасибо за высокую оценку нашего труда. Это значит, что шоу понравилось профессионалам. И, я уверен, наше шоу понравилось москвичам и гостям столицы. Обещаем к вам вернуться через год с еще более интересным и незабываемым шоу", - сказал он.

"Круг света" ранее уже получил три рекорда Гиннесса. По словам организаторов, нынешний фестиваль стал самым совершенным по техническому обеспечению. Всего в этом году фестиваль раскинулся на семи площадках: Гребной канал, Театральная площадь, музей-заповедник "Коломенское", Музей Победы, музей-заповедник "Царицыно", концертный зал "Мир" и центр Digital October.