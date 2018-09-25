В Москве завершился фестиваль "Круг света"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Японское пиротехническое шоу с "огненными цветами" и традиционные фейерверки под оригинальное музыкальное сопровождения увидели гости церемонии закрытия фестиваля "Круг света". Несмотря на непогоду, на Гребном канале в Москве собралось множество людей, передает корреспондент ТАСС.

"Огненные цветы"

В преддверии фестиваля организаторы рассказали, что японское шоу пройдет только на Гребном канале, в день закрытия "Круга света". Каждый запуск сопровождался рассказом о традициях, которые уходят корнями глубоко в историю Японии.