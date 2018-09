В Москве завершился фестиваль "Круг света"

Гости закрытия фестиваля увидели видеопроекции с традиционными японскими иероглифами и символами и узнали о "ханаби" - так называют искусство японских пиротехников. В переводе это означает "огненные цветы".

"Ханаби - та же сакура, которая вместо нескольких дней цветет лишь несколько секунд. Именно поэтому созерцание фейерверков не только приносит японцам эстетическое удовольствие, но и имеет для них глубокий философский смысл", - отметил ведущий. Также трепетно, как к сакуре, японцы относятся к хризантеме - ее цветы тоже "расцвели" в ночном небе Москвы, вызвав восторг публики.

Как ранее отмечал креативный директор фестиваля Владимир Демехин, последний раз крупное шоу японских фейерверков проводилось в России еще в 1990-е годы. Организовать японское шоу на нынешнем "Круге света" удалось в том числе потому, что 2018-й год был объявлен перекрестным годом России и Японии.

Для представления на Гребном канале использовались заряды калибром 600 мм - они вылетали на километровую высоту и раскрывались "цветами" диаметром около 800 м. Заряды собираются вручную, и один шар создается около полугода.

Холод не помеха

Торжественная программа продолжилась фейерверками под музыкальное сопровождение. Посетители услышали такие композиции, как Lady Gaga - Bad Romance, Kiss - I Was Made for Loving You, "Тату" - "Нас не догонят", Григорий Лепс - "Я счастливый", Валерий Леонтьев - "Дельтаплан", Cher - Strong Enough и др.

Залпы фейерверков не затихали ни на секунду - представление продлилось не менее получаса. Несмотря на то, что на улице достаточно холодно, на церемонии закрытия фестиваля собралось множество людей.

Новые рекорды

Еще в начале церемонии стало известно, что восьмой "Круг света" получил два рекорда Книги Гиннесса. В копилке фестиваля до этого уже было три рекорда. В этом году мероприятие отметили за самую большую лазерную видеопроекцию на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые работали одновременно.

Организаторы ожидали, что в этом году общая посещаемость фестиваля составит более 5 млн человек. Для сравнения, первый "Круг света", прошедший в 2011 году, посетили около 300 тыс. Добавились в этом году и новые площадки - к Театральной площади, Гребному каналу и другим традиционным местам проведения фестиваля присоединились "Коломенское" и Парк Победы на Поклонной горе.