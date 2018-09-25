Четверть школ РФ смогут внедрить систему мобильного электронного образования в 2019 году

ПЕНЗА, 25 сентября. /ТАСС/. Число школ, работающих с системой мобильного электронного образования (МЭО), планируется увеличить в 2019 году до 10 тыс. Об этом сообщил ТАСС во вторник гендиректор компании "Мобильное электронное образование", член-корреспондент Российской академии образования Александр Кондаков в ходе рабочей поездки в Пензу.
"В этом году у нас порядка 1200 школ из семи регионов подключились [к системе] только в рамках проекта Агентства стратегических инициатив "Кадры будущего для регионов". В следующем году эта инициатива охватит 40 регионов, мы можем ожидать увеличения до 10 тыс. школ. Это четверть школ страны", - сказал Кондаков.
Он также отметил, что к система внедрена в Москве, Ленинградской области, в Иркутской области, где одномоментно начали эксперимент почти четверть всех дошкольных организаций города.
Компания "Мобильное электронное образование", являющаяся резидентом инновационного центра "Сколково", занимается разработкой и поставкой дистанционных программных решений, образовательных услуг и сервисов для системы общего образования.
Система МЭО содержит учебные онлайн-курсы по дошкольному образованию и по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс, соответствующие Федеральным государственным образовательным стандартам и нормам СанПиН. Ранее сообщалось, что в этом учебном году около 3 тыс. школ из 42 регионов России будут работать с системой МЭО.