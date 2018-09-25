Паспорт и записную книжку Виктора Цоя выставят на торги

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Паспорт Виктора Цоя, рукописи его песен и записную книжку в среду выставят на торги аукционного дома "Литфонд".

"Торги начнутся в 19:00. Среди вещей Цоя - его паспорт, записная книжка с телефонами всей рок-тусовки Москвы и Петербурга тех времен, в ней, кстати, можно найти имена Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого", - рассказал ТАСС генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров. "Книжка абсолютно уникальна: там все, кто был причастен к музыке тех лет", - добавил собеседник агентства.

По словам Бурмистрова, специалисты аукционного дома также делали запросы в МВД и проводили экспертизу паспорта. "Никто не подвергает сомнению подлинность представленных вещей, включая паспорт", - добавил он.

Бурмистров также рассказал, что после того, как появилась информация о выставленных лотах, в аукционный дом обратились несколько желающих приобрести все вещи Виктора Цоя "за сумму, многократно превышающую эстимейт", однако владелец высказал пожелание продать их именно в ходе торгов.

Стартовая цена паспорта составляет 2,5 млн рублей, записную книжку оценили в 500 тыс., а две рукописи песен легенды советского рока на старте будут стоить по 250 тыс. рублей. Бурмистров отказался делать прогнозы относительно исхода торгов, заметив, что история с лотами всегда непредсказуема.