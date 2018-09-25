Соревнования по профмастерству EuroSkills-2018 начнутся в Будапеште

БУДАПЕШТ, 26 сентября. /ТАСС/. Соревнования по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 начинаются в среду в Будапеште. Европейское первенство пройдет по 28 сентября в Hungexpo. Всего в европейском чемпионате примут участие 600 конкурсантов из 29 стран.

Национальная сборная России WorldSkills Russia выступит на соревнованиях в каждой из 41 компетенции.

Впервые в сборную России вошли не только студенты колледжей, но и университетов. "Самому младшему участнику российской сборной, кровельщику Даниилу Ковалеву из Москвы - 17 лет, пятерым участникам недавно исполнилось 19. Изначально в расширенном составе национальной сборной числилось более 160 конкурсантов", - сообщили ТАСС в пресс-службе WorldSkills Russia.

Там пояснили, что не реже, чем один раз в три месяца в сборной проходят срезы по каждой компетенции, по итогам которых отбираются лучшие для участия в международных чемпионатах. Большинство конкурсантов сборной Euroskills за период подготовки прошли от четырех до восьми срезов, в среднем подготовка по каждой компетенции к чемпионату европейского или международного уровня занимает два года.

Конкурсантов отбирают по результатам выполнения задания на срезе, также оценивается мотивация, эмоциональная устойчивость, стабильность результатов, качество и организация работы, отметили в пресс-службе.

Из поколения в поколение

Часто участники получают свои знания и оттачивают навыки во время упорной ежедневной работы, тренировок и стажировок за границей. Но некоторым из них талант передается по наследству. Так, участник из Москвы Глеб Плахотнюк является ландшафтным дизайнером в третьем поколении. Его бабушка создавала дизайн парка Сокольники.

Артем Шкуро из Самарской области будет участвовать в компетенции "Экспедирование грузов". В 2018 году он победил на отборочном турнире. "В прошлом году его друг, Глеб Шмонин, с которым они в школе сидели за одной партой, взял "золото" на чемпионате мира по этой же компетенции, а в этом году Глеб подготовил Артема к чемпионату Европы", - сообщили в пресс-службе.

Европейский чемпионат

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. Первый чемпионат Европы прошел в Роттердаме.

Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России заняла 1 место в общекомандном зачете, завоевав пять медалей и 11 медальонов за профессионализм. С победой российскую команду в Кремле поздравил Президент РФ Владимир Путин.