Папа Римский: Ватикан работал с Китаем над соглашением о назначении епископов 10 лет

ВАТИКАН, 26 сентября. /ТАСС/. Ватикан на протяжении десяти лет вел переговоры с представителями КНР по соглашению о назначении Папой Римским епископов в Китае. Об этом сообщил Папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета по пути из Таллина, где во вторник закончилась его апостольская поездка по странам Балтии.

"Это - давнишний процесс, результат работы китайской и ватиканской комиссий и огромного терпения и мудрости [Китая]. За документ несу ответственность я, но остальные работали 10 лет, и это не импровизация, а результат серьезного процесса", - сказал понтифик.

О подписании предварительного соглашения об утверждении понтификом епископов, которые ранее назначались так называемой патриотической католической церковью в Китае, было объявлено в субботу.

"Когда заключаешь любой мирный договор, обе стороны идут навстречу. Наш процесс был долгим: два шага вперед, один назад", - прокомментировал понтифик критику со стороны видных представителей католической церкви в Азии, посчитавших, что Ватикан "продался" китайскому руководству.

Святой Престол - единственный европейский субъект международного права, напрямую поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем, что вызывает резкое недовольство в Пекине. Контакты между внешнеполитическими ведомствами Ватикана и КНР носят специфический характер: все двусторонние переговоры ведутся на уровне официальных представителей религиозных кругов. Местные наблюдатели уже назвали это соглашение историческим, открывающим путь к укреплению отношений между Святым престолом и КНР.

История Литвы

Трагедии в истории Литвы приходили не только с Востока, но и с Запада, считает Франциск.

"Сегодня вы с политической точки зрения являетесь частью Запада, входите в ЕС и сделали много для этого. Членство в НАТО - это тоже принадлежность Западу. Посмотрите на Восток, где Российская империя, - вы видите вашу историю, непростую, но часть вашей трагической истории пришла и с Запада, главным образом с нацизмом", - заметил понтифик.

Франциск сказал, что "знает об опасной ситуации Балтии, которая все время находится под угрозой, боится вторжений". В ходе пребывания в Литве понтифик назвал страну "мостом между Западом и Востоком Европы". "Быть таким мостом непросто, это каждодневная работа через диалог, культуру", - отметил Папа Римский, отвечая на вопрос литовской журналистки о том, как он видит возможным выполнение Литвой роли "моста на Восток", когда страна полностью идентифицирует себя с Западом.

Во второй день визита, 23 сентября, когда в Литве вспоминали 75-летнюю годовщину уничтожения устроенного в 1941 году нацистскими оккупантами гетто, Франциск почтил в Вильнюсе память погибших евреев у памятника жертвам Холокоста. В тот же день он посетил Музей оккупации и борьбы за свободу, где во время войны находилось гестапо, а в советское время - тюрьма для священнослужителей и оппозиционеров режима. "В тот день я был совершенно раздавлен", - поделился Франциск впечатлениями с журналистами своего пресс-пула.

"Я думал о жестокости, она не закончилась и сегодня, она есть в разных местах", - продолжил он. В качестве примера понтифик привел примеры переполненных тюрем, записи жестоких расправ террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).

При этом Франциск полагает, что из необходимости защищать свою идентичность и веру, которая подвергалась десятилетиями гонениям, в Литве, Латвии и Эстонии родился "настоящий экуменизм", "братство протестантов, англиканцев, представителей баптистской церкви". "В Риге мы видели настоящих братьев, соседей", - сказал Франциск, вспоминая о состоявшейся в латвийской столице экуменической молитве. В ней принял участие и прочитал свою молитву предстоятель Латвийской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Рижский и всея Латвии Александр.