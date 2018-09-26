СМИ: Канада может купить у Германии беспилотник для патрулирования Арктики

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта Канады рассматривает вопрос покупки подержанного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у Германии для патрулирования территориальных вод страны в Арктике. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя канадского ведомства.

Отмечается, что беспилотник нужен министерству для "обнаружения и мониторинга нефтяных пятен, отслеживания уровня льдов и перемещения морских животных, а также для слежения за грузоперевозками и движением льдов в удаленных северных водах Канады". Речь идет о покупке разведывательного БПЛА Global Hawk американского производства.

В конце 2017 года газета National Post сообщила, что министерство национальной обороны Канады также намерено укомплектовать Вооруженные силы страны беспилотными летательными аппаратами к 2023 году. Отмечалось, что к 2021 году ведомство должно получить новые БПЛА, "которые будет полностью боеспособны к 2023 году". На эти цели федеральное правительство намеревалось потратить свыше 2 млрд канадских долларов (на тот момент более $815 млн США).

Сообщалось, что ВС Канады могут закупить в том числе подержанные боевые БПЛА. В первую очередь рассматривается вариант покупки дронов MQ-1 Predator, которые состоят на вооружении армии США и активно применяются сейчас в Сирии и Ираке. Их производит американская компания General Atomics Aeronautical Systems.

Также прорабатывается вопрос покупки израильских БПЛА, которые канадские военные брали в лизинг во время операции в Афганистане (2001-2014 годы). Газета не исключала, что минобороны Канады может закупить и французские БПЛА Sperwer компании Sagem Defense Securite. Эти дроны канадские военные также использовали в Афганистане в разведывательных целях.