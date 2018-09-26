Средний бизнес Сирии использует господдержку для восстановления утраченных в войну позиций

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 26 сентября. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса Сирии постепенно наращивают объемы производства и открывают новые рынки сбыта. Об этом сообщил журналистам директор торгово-промышленной зоны города Латакия Ибрагим аль-Хаек, рассказывая о процессе восстановления мирной жизни в стране.

"Примером может стать швейная фабрика, эвакуированная из-за войны из Алеппо в Латакию и получившая теперь специальные льготы от государства, - отметил он. - До войны она работала в Алеппо. Когда город захватили боевики, предприятие было эвакуировано в Латакию в числе полутора десятков других. В отношении таких производств действует государственная программа. Мы предоставляем в аренду помещения, оборудование. Налоговая нагрузка для предприятий минимальна. Важно, чтобы фабрики развивались, а не прекращали работу".

Сегодня фабрика поставляет продукцию в основном на внутренний рынок, однако с переездом в Латакию предприятие получило и новые возможности для экспорта. Так, недавно фирма взяла заказ на пошив формы для футбольной команды из Ливана. Директор фабрики Сами Абди рассказал, что планирует перевести производство на круглосуточный режим работы, увеличив производительность до 30 тыс. единиц продукции в месяц.

"На фабрике сейчас трудятся около 500 человек. Многие переехали из Алеппо. Я вижу, что людям нелегко, нужна работа, нужно кормить семьи. Вместе мы выстояли в самое сложное время. Сейчас гораздо легче", - рассказал он.

Штат сотрудников регулярно пополняется теми, кто бежал от войны. Технолог Сами Ахмад рассказала, что освоила новое для нее дело благодаря курсам, организованным на фабрике. "Моя семья была вынуждена бежать из Алеппо еще в начале войны. Я нашла работу в Латакии, хотя раньше ничего не знала о швейном деле. Директор фабрики организовал курсы. Уже через несколько месяцев я освоила новую специальность", - сказала она.

Ранее сообщалось об эвакуации ряда предприятий из промышленной столицы Сирии Алеппо, промзона которого является крупнейшей в стране. Несмотря на потери, этот производственный кластер также постепенно восстанавливается - там уже работают более 500 предприятий из примерно 1,5 тысячи, действовавших в довоенное время.