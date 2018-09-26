Депутаты Приморья предлагают сделать днем воинской славы дату разгрома японцев у Хасана

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Приморского края на очередной сессии приняли решение направить в Государственную думу проект закона РФ об установлении нового дня воинской славы России. Законопроект предлагает внести в календарь памятных дат 11 августа, именно в этот день у озера Хасан 1938 году в Приморье Красная армия разгромила японских захватчиков.
"Мы считаем необходимым дополнить этот перечень [дней воинской славы России] Днем разгрома японских милитаристов частями Первой отдельной краснознаменной армии в районе озера Хасан", - сказал перед заседанием спикер законодательного собрания Александр Ролик. Законодательную инициативу депутаты приняли большинством голосов.
Как сообщил на заседании заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Александр Лось, соответствующее предложение Думы Хасанского района комитет поддержал в июле текущего года. В соответствии регламентом, законопроект был сначала направлен в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ, где получил одобрение.
В августе 2018 года исполнилось 80 лет со дня разгрома японских захватчиков в районе озера Хасан. Серия столкновений между Японской императорской армией и Красной армией возникла из-за притязаний Японии на территории у озера Хасан и реки Туманная. Поражение Японской императорской армии, по мнению историков, стало первой из ряда причин, удерживающих Японию от выступлений против СССР в годы Второй мировой войны.