Роспотребнадзор предупредил о риске заражения чумой на Мадагаскаре

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских туристов, планирующих поездки на Мадагаскар о риске заражения чумой в восьми районах страны.

"По сообщению Министерства здравоохранения Мадагаскара от 22 сентября, в восьми районах страны зарегистрировано 16 случаев чумы среди людей, из которых четыре завершились летальным исходом. Из пяти лабораторно подтвержденных случаев чумы, в трех случаях наблюдалась легочная форма, в двух - бубонная", - говорится в опубликованном в среду сообщении Роспотребрнадзора.

Уточняется, что причиной регулярных вспышек чумы на Мадагаскаре являются плохие санитарные условия и отсутствие надлежащего доступа к медицинским услугам у местного населения.