Школы Армянска в Крыму возобновили работу после химвыброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября./ТАСС/. Школы в крымском городе Армянск, где в августе произошел выброс неизвестного химического вещества, возобновили учебный процесс, сообщил в среду ТАСС глава городской администрации Василий Телиженко.

Ранее во вторник учебно-воспитательный процесс, после вынужденных каникул, возобновился в детсадах города.

"Учащиеся пошли в школы сегодня утром. Школы работают, все нормально. Обстановка в городе стабилизировалась", - сообщил он.

Телиженко также отметил, что в город из санаторно-курортных учреждений республики вернулись все дети. "В понедельник прибыли 1570 детей и детей с родителями, вчера еще 1300 человек. Все дети вернулись в город", - сказал он.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан".

Власти республики приняли решение остановить работу завода. Кроме того, из города было решено вывезти детей в детские лагеря и санатории, летние каникулы для них были продлены на три недели. 22 сентября режим ЧС в Армянске был снят.