Роспотребнадзор нашел сальмонеллу в роллах из саратовского кафе, где заразились 17 человек

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу и бактерии группы кишечных палочек в роллах саратовского кафе "Юан", где в июне 2018 года заразились 17 человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

"Исследованные образцы по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" в связи с обнаружением сальмонелл и бактерий группы кишечных палочек", - говорится в сообщении.

В июне 2018 года у 17 посетителей кафе "Юан" в Саратове, которые употребляли роллы, обнаружили острую кишечную инфекцию.

Региональное управление Роспотребндзора провело эпидемиологическое расследование, в рамках которого были исследованы образцы готовой продукции, в которых были обнаружены сальмонелла и бактерии группы кишечных палочек. На основании расследования Арбитражный суд Саратовской области назначил владельцу кафе административный штраф в размере 30 тыс. рублей, конфискации и уничтожению зараженных продуктов.