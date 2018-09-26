Дума одобрила поправки о праве работников перед пенсией на 2 дня в год для диспансеризации

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума единогласно приняла в среду во втором, основном чтении законопроект, которым предлагается раз в три года освобождать гражданина от работы на один день для прохождения диспансеризации. При этом, согласно одобренным поправкам, лица предпенсионного возраста получат право на прохождение диспансеризации раз в год в течение двух дней.

Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в феврале 2016 года депутатами от "Единой России" Андреем Исаевым и Николаем Герасименко. Первое чтение инициатива прошла в июле текущего года.

Первоначальная концепция проекта закона предполагала, что "в день прохождения диспансеризации сотрудник освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню", при этом в документе указывалось, что "освобождаться от работы для диспансеризации сотрудники смогут не чаще чем раз в три года".

Ко второму чтению законопроекта поступили поправки, в том числе направленные на совершенствование пенсионного законодательства. Так, предлагается работникам предпенсионного возраста предоставить право проходить диспансеризацию в течение двух рабочих дней один раз в год.

Для того чтобы получить освобождение от работы на день (или дни), сотруднику будет необходимо написать письменное заявление и согласовать его с работодателем. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Как ранее пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, сейчас по закону "только работники отдельных категорий, например сферы торговли или те, чья трудовая деятельность связана с источниками повышенной опасности, обязаны проходить регулярные медосмотры", в то время как "для большинства работающих россиян возможность своевременно и регулярно проходить диспансеризацию существенно ограничена, поскольку работодатели часто не идут навстречу, а граждане вынуждены брать выходной за свой счет или вовсе отказываться от планового осмотра".