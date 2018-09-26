Шесть новых компетенций представят на чемпионате WorldSkills в Пензе в 2019 году

ПЕНЗА, 26 сентября. /ТАСС/. Соревнования по шести новым компетенциям, включая эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов, впервые пройдут в рамках регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщила ТАСС замминистра образования Пензенской области Елена Петросова.

"В 2019 году запланировано проведение чемпионата "Молодые профессионалы" по новым компетенциям: эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, технология моды, ландшафтный дизайн/флористика, сухое строительство и штукатурные работы/укладка напольных покрытий, ветеринария/агрономия", - отметила собеседница.

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills пройдет в Пензенской области в марте 2019 года. Ожидается, что в нем примут участие более 250 человек. Соревнования пройдут по 20 компетенциям для студентов профессиональных образовательных организаций, молодых специалистов в возрасте до 23 лет и еще по пяти компетенциям для юниоров.

Пензенская область присоединилась к движению WorldSkills в 2013 году. Сейчас движение в регионе охватывает более 7400 учащихся системы среднего профессионального образования и более 430 экспертов.