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Арктика сегодня

Опорный вуз Тюмени планирует выдавать гранты на исследования в арктической магистратуре

Подготовка магистров будет идти по шести образовательным направлениям

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Тюменский индустриальный университет (ТИУ) планирует выдавать гранты студентам магистратуры, которая специализируется на подготовке специалистов, востребованных в Арктике. Об этом в среду сообщает пресс-служба опорного вуза.

"С целью повышения востребованности выпускников вуза в университете был создан проект "Арктическая проектная магистратура". Его актуальность объясняется тем, что тема освоения Арктической зоны РФ затронута почти во всех программах развития индустриальных партнеров вуза. В планах - организовывать студентам стажировки на Ямале и грантовую поддержку перспективных идей", - говорится в сообщении.

По словам руководителя образовательной программы, заведующей кафедрой маркетинга и муниципального управления ТИУ Марины Белоножко, всего создано шесть направлений подготовки магистров: "Морское бурение", "Геонавигация", "Системы и технические средства автоматизации и управления", "Социальный и кадровый аудит на промышленных предприятиях", "Науки о данных" и "Маркетинг в гостеприимстве".

"По окончанию учебы студенты получат диплом по своему направлению плюс сертификат об освоении проектной арктической образовательной программы. Сертификацию будет проводить Всероссийская ассоциация полярников", - приводит пресс-служба ее слова.

"На защиту работ планируется приглашать членов правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), основных работодателей региона", - уточнили в пресс-службе.

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию. В вузе реализуется несколько стратегических проектов, в том числе по повышению эффективности освоения Арктической зоны РФ.

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