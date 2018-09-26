Жители Москвы смогут увидеть звездопад Дракониды в ночь на 9 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пик одного из самых непредсказуемых метеорных потоков - Дракониды - в этом году придется на ночь с 8 по 9 октября. Об этом в среду сообщает сайт Московского планетария.

"Максимальная активность Драконид приходится на ночь новолуния с 8 на 9 октября 2018 года. Так что Луна визуальным наблюдениям метеоров в этом году не помешает. <...> Ожидается от 10 метеоров в час", - говорится в сообщении.

"Дракониды - один из самых непредсказуемых метеорных потоков. Обычно в максимуме он дает 5-15 метеоров в час, но трижды в течение XX века: в 1926, 1933 и 1946 годах поток обрушивал на Землю грандиозные ливни из метеоров. До нескольких сотен метеоров в час Дракониды давали в 1952, 1985 и 1998 годах", - напомнили в планетарии.

Отмечается, что хорошо видно будет звездопад только при условии ясной погоды. Например, в средней полосе России в период максимума Драконид после полуночи созвездие Дракона будет находиться в северо-западной части неба - там и следует искать "падающие звезды".

Название Дракониды происходит от созвездия Дракона, где находится радиант потока - точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Родоначальницей потока считается комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы, но продолжающих движение по орбите.