Стивен Сигал заявил о желании стать губернатором Приморского края

"Я хочу изучать Приморский край, видеть больше и стать вашим губернатором", - сказа Сигал, отвечая на вопрос одного из зрителей, не хочет ли он возглавить Приморский край.

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал на встрече со зрителями в рамках Международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края.

Согласно избирательному кодексу Приморского края и федеральному закону, губернатором не может стать гражданин РФ, "имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства". Сигал, кроме российского, имеет также гражданство США (по рождению) и Сербии (получено в январе 2016 года).

В Приморском крае вопрос о том, кто будет следующим губернатором, стал актуален после отмены итогов выборов губернатора, которые прошли в начале сентября. По итогам голосования во втором туре 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия").

После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов, а его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Однако оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона, а Центральная избирательная комиссия рекомендовала краевой отменить итоги выборов из-за фальсификаций и "невозможности достоверно определить результаты волеизъявления избирателей".

Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.