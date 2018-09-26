Мосгордума приняла закон о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам 29 августа предложил субъектам РФ принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с предстоящими пенсионными изменениями.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы на заседании в среду приняли закон о сохранении льгот для женщин по достижении ими возраста 55 лет и мужчин по достижении 60 лет, а также ввели дополнительные меры соцподдержки для москвичей старше 50 лет в связи с изменением пенсионного законодательства, передает корр. ТАСС.

"Общая концепция законопроекта заключается в предоставлении ряда мер социальной поддержки не только пенсионерам, как это предусмотрено в настоящее время законодательством города Москвы, но и жителям города Москвы, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с федеральным законодательством в области пенсионного обеспечения", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

Он уточнил, что законопроект предполагает сохранение льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси), изготовление и ремонт зубных протезов. При наличии медицинских показаний неработающие москвичи, достигшие этого возраста, также смогут получать бесплатные путевки в санатории и возмещение стоимости проезда к месту отдыха. Кроме того, как следует из документа, жители, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", будут оплачивать лишь 50% коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату.

Также документ предполагает оказание поддержки женщинам от 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, при переселении по программе реновации.

Помимо этого, москвичи предпенсионного возраста будут получать ежемесячную дополнительную выплату в размере 1 тыс. рублей в том случае, если их ежемесячный доход не будет превышать 150 тыс. рублей или 1,8 млн в год.

Поддержка москвичей старше 50 лет

Вместе с тем законопроектом предлагаются дополнительные меры поддержки москвичей, достигших возраста 50 лет, направленные на адаптацию людей предпенсионного возраста к новым жизненным условиям, связанным с изменением пенсионного возраста. В частности, законопроект предусматривает принятие программы бесплатной диспансеризации, предоставление дополнительной адресной социальной помощи москвичам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, власти города будут оказывать москвичам, достигшим возраста 50 лет, содействие в прохождении программ профессионального обучения, в повышении квалификации, в приобретении ими дополнительных знаний и предпринимательских навыков. Также для реализации мер по обеспечению занятости населения правительство Москвы создаст специальный центр переподготовки и трудоустройства москвичей старше 50 лет.

Как уточняется в тексте проекта закона, средства на реализацию этих мер будут предусмотрены в проекте бюджета города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.