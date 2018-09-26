Росгвардия провела учения по защите атомохода и порта от террористов в Красноярском крае

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Защиту морского порта и атомохода от террористов отработали бойцы Росгвардии в ходе учений на севере Красноярского края. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.
"По "легенде", во время первого этапа члены диверсионно-террористической группы зашли на катере со стороны водной акватории реки Енисей для совершения террористического акта в отношении судна с ядерной энергетической установкой, стоявшего на причале морского порта. С помощью радиолокационной станции (РЛС) правонарушители были обнаружены, а затем задержаны", - сообщили в пресс-службе.
Второй этап тренировки предполагал проникновение на территорию морского порта и захват РЛС боевиками для обеспечения деятельности своих сообщников со стороны акватории реки Енисей. После "боя" правоохранители ликвидировали угрозу.
Еще одна группа условных злоумышленников была заблокирована в заброшенном здании, затем силами специального отряда быстрого реагирования была нейтрализована.
Дудинский морской порт - самый северный международный морской порт в России и крупнейший в Сибири, единственный порт в мире. Находится в ведении Заполярного филиала "Норникеля" и эксплуатируется одновременно как морской и речной порт. Круглогодично связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском, в период летней навигации - речным сообщением с Красноярском и Диксоном. Соединен с Норильском железной и автомобильной дорогами.