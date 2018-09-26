В ОП считают, что поправки в пенсионное законодательство снимут напряжение в обществе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Принятые Госдумой во втором чтении поправки в законопроект о пенсионных изменениях снимут напряжение в обществе, поскольку они направлены на смягчение и учитывают интересы разных групп граждан.

Такое мнение выразила в среду ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

В среду Госдума единогласно приняла во втором чтении поправки к пакету законопроектов об изменении пенсионного законодательства. Среди изменений, которые предложил президент России Владимир Путин, были приняты поправки, устанавливающие возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагало правительство.

Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет. Кроме того, глава государства предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.

"Я считаю, что в большей части поправки снимут беспокойство в обществе и смягчат те изменения, которые сегодня вся страна должна принять", - сказала Тополева-Солдунова.

Она отметила, что в принятых поправках были учтены интересы разных групп граждан, в частности это сокращение разницы пенсионного возраста для женщин, сохранение льгот для людей предпенсионного возраста и сохранение региональных льгот, введение ответственности работодателя за увольнение людей предпенсионного возраста и увеличение пособий по безработице. "Важно, что были учтены опасения и большая часть беспокойств общества, которые имели место быть", - подчеркнула Тополева-Солдунова.