В калининградском зоопарке откроют "Дом старых медведей"

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Живущих в Калининградском зоопарке престарелых медведей переселят в специальный вольер, оборудованный с учетом их возраста. Об этом сообщила в среду пресс-служба учреждения.

"В Калининградском зоопарке открывается дом престарелых для медведей. <...> "Дом старых медведей" - это пять вольеров, обустроенных для проживания пожилых животных", - говорится в сообщении.

Новые вольеры станут домом для 31-летней бурой медведицы Насти, которая за время жизни стала мамой 42 медвежат, 28-летней уссурийской белогрудой медведицы Артистки, а также семьи барибалов (американских черных медведей) - самца Аргона, самки Ховди и их дочери Ханни.

В дирекции зоопарка признали, что исторический "Медвежатник", построенный почти 100 лет назад, не отвечает современным стандартам содержания медведей по площади и обустройству, которым нужны бассейны для плавания, деревья для лазания и грунт для копания. Особенно нелегко в "Медвежатнике" приходилось старым медведям. Из-за возрастных проблем с конечностями им было тяжело передвигаться по разноуровневым искусственным скалам, а бетонное покрытие вольера только усугубляло различные заболевания пожилых животных. Весной 2017 года условия содержания медведей подверглись критике комиссия Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), отметили в учреждении.

По рекомендации ментора Калининградского зоопарка от EAZA Андре Штадлера и приглашенного нидерландского эксперта Пола Веркаммена, было решено переоборудовать под содержание возрастных медведей объект "Волчатник", построенный в 1970-х годах, где в разное время содержались волки, лисы и медведи. Проект получил одобрение EAZA.

Специалисты отмечают, что в зоопарках животные живут дольше, чем в естественных условиях, поскольку не имеют естественных врагов и проблем с питанием. В связи с этим вопрос содержания престарелых зверей актуален для всех учреждений такого типа. Открытие "Дома старых медведей" в калининградском зоопарке, где для животных созданы специальные условия с учетом их особенностей, например душ в каждом вольере и покрытие засыпанное щепой и корой деревьев, решает эту задачу.

Калининградский зоопарк

Калининградский зоопарк основал 21 мая 1896 года немецкий предприниматель Герман Клаасс. Его коллекция насчитывала 893 животных 262 видов.

Во время штурма Кенигсберга советскими войсками в апреле 1945 года на его территории шли ожесточенные бои, почти все животные погибли, в живых остались только лань, барсук, осел и раненый бегемот Ганс. Сейчас бегемот изображен на эмблеме учреждения. Планировка зоопарка практически не изменилась с довоенного времени, на его территории сохранилось более 20 исторических объектов. Самые знаменитые и узнаваемые - это скалы для медведей (постройки 1930 годов) и ластоногих, а также старый львятник, построенный ориентировочно в 1907-1910 годах.

Сейчас в коллекции калининградского зоопарка более 2,3 тыс. животных 302 видов, около половины из которых внесены в международную Красную книгу. Его питомцы живут в зоопарках многих городов РФ, а также Белоруссии, Грузии, Китая, Литвы, Малайзии и ряда других стран.