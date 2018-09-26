МЧС 27 сентября отправит в Донбасс автоколонну с гуманитарной помощью

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МЧС России сформировало 81-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для Донецкой и Луганской областей, она отправится в Донбасс 27 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"Завершено формирование 81-й колонны с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр и отправятся в Донецкую и Луганскую области", - сказал собеседник агентства.
Колонна доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи. В составе груза детские продуктовые наборы и медицинское имущество. Автомобили проследуют к границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
МЧС оказывает помощь Донбассу с августа 2014 года. Колонны с жизненно важными гуманитарными грузами отправляются на юго-восток Украины каждый месяц. За четыре года всего в Донбасс было доставлено более 76 тыс. тонн гуманитарной помощи.