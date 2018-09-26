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ВЦИОМ: более 90% россиян довольны своим отдыхом в Крыму этим летом

Всего летний отпуск на полуострове провели 3% россиян

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Свыше 90% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян, которые провели отпуск в Крыму этим летом, остались довольны отдыхом. Об этом в среду сообщил журналистам гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на конференции "Итоги туристического лета - 2018".

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"Среди тех, кто отдыхал этим летом в Крыму, 93% были удовлетворены своим отдыхом, - отметил Федоров. - Всего в Крыму летом отдохнули 3% россиян, в Краснодарском крае - чуть больше 6%".

По его словам, среди опрошенных россиян, отдыхавших за рубежом, довольны остались 77%, что меньше, чем довольных отдыхом в Краснодарском Крае - 89%. При этом, независимо от направления, каждый четвертый был неудовлетворен тем, что отдых был слишком коротким, добавил эксперт.

Федоров сообщил, что ВЦИОМ ежедневно опрашивал 1600 человек. Количество дней, в течение которых проводилось исследование, эксперт не уточнил.

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