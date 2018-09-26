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Лучший туристический маршрут среди регионов ЦФО объявят 5 октября

Организаторы конкурса "Маршрут года" заявили, что больше всех турмаршрутов представили Москва, Воронежская, Московская, Тверская и Ярославская области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Победителя конкурса "Маршрут года" среди регионов Центральной России объявят на туристском форуме "Реки России", который состоится в Тверской области 5 октября. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На форуме <...> состоится подведение итогов конкурса "Маршрут года" среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО)", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС организаторы, для участия в финале конкурса из Центрального федерального округа отобрано 65 проектов из 14 регионов. Больше всех турмаршрутов представлено Москвой, Воронежской, Московской, Тверской и Ярославской областями. "Тверская область заявлена с несколькими проектам, в том числе это исторический маршрут "Средневековая Тверь", посвященный 700-летию подвига Михаила Тверского. Маршрут был создан в этом году и проходит через Завидово, Городню, Тверь, Старицу", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Национальный туристский форум "Реки России" - ежегодная площадка, на которой обсуждаются перспективы развития водного и круизного туризма. "Ключевые спикеры форума - представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты отрасли. Одним из главных событий форума станет тематическая сессия, посвященная перспективным направлениям по созданию туристических кластеров в рамках новой Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 2019-2025 годы", - добавили власти.

Также Тверская область презентует кластер круизного и водного туризма "Волжское море", который призван привлечь путешественников в бассейн Верхней Волги. Ранее сообщалось, что в рамках проекта предусмотрено создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов и строительства транспортно- пересадочного узла на территории Завидово. Плановые сроки реализации - с 2019 по 2025 годы. Вложения в проект определены в объеме более 9 млрд рублей, 80% этой суммы - частные инвестиции.

В Тверской области с 2013 года проводился Международный форум речного туризма, который с 2016 года переименован в Национальный туристский форум "Реки России". Прошлый слет принял свыше 700 делегатов из более 40 регионов страны.

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