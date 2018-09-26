ЕС вложит €70 млн в укрепление глобального партнерства по борьбе с голодом

РИМ, 26 сентября. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Евросоюз подписали соглашение о партнерстве, предполагающее внесение сообществом €70 млн для содействия устойчивым решениям в борьбе с продовольственными кризисами.

Как сообщила в среду пресс-служба ФАО, штаб-квартира которой расположена в итальянской столице, подписание документа между комиссаром ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невеном Мимицей и генеральным директором ФАО Жозе Грациану да Силвой состоялось на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как уточняется, финансовый вклад ЕС направлен на реализацию программы ФАО "Глобальная сеть по борьбе с продовольственными кризисами". "В прошлом году программа позволила нам предпринять конкретные и согласованные шаги по смягчению продовольственных кризисов и предотвращению голода в северной части Нигерии, Южном Судане, Сомали и Йемене. Наш вклад в €70 млн будет способствовать дальнейшему укреплению нашего партнерства и активизации усилий сети по борьбе с голодом на глобальном уровне путем укрепления связей между гуманитарными организациями", - сказал Мимица.

Со своей стороны да Силва отметил, что ФАО и ЕС наращивают свое сотрудничество. Дополнительное финансирование позволит ЕС, ФАО и их партнерам внедрять меры по обеспечению продовольственной безопасности, производить анализ продовольственной ситуации для более целенаправленных действий в борьбе с голодом и укреплять механизмы координации, политики, профилактики и реагирования на страновом и глобальном уровнях для более эффективного решения проблем, связанных с углублением продовольственных кризисов.

Помимо этого, соглашение предполагает совместные действия в 12 странах, затронутых продовольственным кризисом, для устранения коренных причин голода.