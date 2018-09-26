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Акция феминисток, обливающих мужчин в метро Петербурга, могла быть постановкой

Никто из предполагаемых пострадавших не обращался в полицию с жалобами на произошедшее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Акция феминисток против мэнспрединга (привычки мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами) в метро Санкт-Петербурга могла быть постановкой. Об этом ТАСС во вторник рассказал источник в правоохранительных органах. 

Ранее в СМИ появились видеоролики, как девушки в петербургском метро выливают из бутылки какую-то жидкость на штаны мужчин, сидящих с раздвинутыми ногами. Тогда же появилось предположение, что акция была постановочной. 

"Скорее всего, это была постановочная акция, поэтому никаких заявлений никуда не поступало", - сказал собеседник агентства. 

В пресс-службе метрополитена ТАСС сообщили, что граждане также не обращались к ним из-за акции феминисток.

Инициатор акции студента Анна Довгалюк на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила, что это ее "видеоманифест", который создан для привлечения внимания к проблеме мэнспрединга. "Для меня крайне важно привлечь внимание людей к этой проблеме, вызвать обсуждение. Потому что публичное неуважение к женщине — это позор для общества", - написала Довгалюк. 

Видео, на котором девушки обливают мужчин, сидящих с раздвинутыми ногами в метро, появилось на Youtube 25 сентября. На момент подготовки материала ролик собрал более 971 тыс. просмотров.

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