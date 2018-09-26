Посольство РФ: россияне не пострадали при наводнении в Тунисе

ТУНИС, 26 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Россиян среди пострадавших от наводнения в Тунисе нет, но гражданам рекомендуют проявлять осторожность. Об этом в среду сообщили ТАСС в российском диппредставительстве в республике.

"На текущий момент пострадавших и жертв среди россиян не имеется", - отметили в ведомстве. Несмотря на это, посольство Российской Федерации в Тунисе рекомендует всем гражданам России, находящимся в Тунисской Республике, проявлять осторожность в связи со сложными погодными условиями в стране. "По имеющейся информации, с 26 по 28 сентября в ряде районов Тунисской Республики вновь ожидаются обильные осадки. В связи с ухудшением погодных условий и порывистым ветром возможны задержки авиарейсов", - отметил собеседник агентства из дипмиссии.

Предупреждения местных властей

Региональное отделение "Тунисского союза промышленности, торговли и ремесел" (Union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat) на восточном острове Туниса Джерба выпустило в среду заявление, в котором призвало всех жителей и гостей региона к бдительности в связи со сложными погодными условиями, прогнозируемыми 26 и 27 сентября, - усилением ветра и проливными дождями.

Национальный институт метеорологии Туниса объявил в среду утром, что на севере республики ожидается усиление ветра и обильное выпадение осадков. По его данным, удар стихии может затронуть провинции Набель, Сус, Монастир, Махдия, Сфакс, Габес и Меденин. "Дожди будут иметь локальный характер, в отдельных районах возможно усиление ветра и град, особенно вблизи побережья", - отметили в институте.

Проблем с перелетами нет

Как выяснил ТАСС, наводнение не повлияло на отправку российских туристов домой, а задержки с вылетами были связаны только с поломкой одного самолета. "Проблемы были только с бортом. Сейчас уточнили, никаких проблем (из-за погоды) пока не было", - рассказали агентству в пресс-службе Ростуризма.

Ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил, что сотни российских туристов не могут вернуться домой из Туниса, потому что аэропорт на популярном курорте Хаммамет частично разрушен после наводнения. Кроме того, по данным телеканала, затоплены взлетно-посадочная полоса и сам терминал.

Позже появилась информация, что российские туристы не смогли вылететь из Туниса 25 сентября из-за поломки самолета.

Как сообщила Ассоциация туроператоров России, 25 сентября Boeing 777, который должен был выполнить рейс N4 7650 Джерба - Москва (авиакомпания Nordwind), из-за технических неполадок не смог вылететь в Россию в 17:30 местного времени. На рейсе должны были лететь 440 пассажиров - туристов Pegas Touristik. За пассажирами были оперативно высланы два резервных борта - Boeing 767 300 авиакомпании Pegasfly и Airbus A321 авиакомпании Nordwind. Рейс Pegasfly уже приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский, второй рейс должен прибыть в аэропорт Шереметьево в 13:50 мск.

По информации туроператора, в отношении пассажиров были соблюдены все правила, установленные на случай задержки рейса, в т.ч. в части обеспечения питьевой водой и питанием. Туристам было предложено размещение в отеле на время ожидания резервных бортов, однако не все согласились покинуть аэропорт.

Последствия наводнения

В результате проливных дождей пострадал аэропорт Энфида, сообщила ТАСС российская дипмиссия. "Частично провалилась стеклянная кровля второго этажа, - указал собеседник агентства. - По этой причине все авиарейсы перенаправляются в аэропорт города Монастир". Кроме того, подтоплен ряд отелей в туристических зонах, где в том числе проживают граждане Российской Федерации, отметили в ведомстве.

Посольство РФ в координации с туроператорами и местными властями на постоянной основе проводит работу по оказанию содействия в переселении обратившихся россиян на другие туристические объекты, отметил представитель российской дипмиссии.

Проливные дожди прошли в субботу и воскресенье в северо-восточных регионах республики. В результате наводнения и схода селей в отдельных районах провинций Набель, Хаммамет и Сус оказались разрушенными или получили серьезные повреждения автомобильные и пешеходные мосты и дороги, под водой оказались десятки транспортных средств, а также государственные и частные учреждения, располагавшиеся на первых этажах зданий. По последним данным, жертвами удара стихии стали шесть человек, в том числе 12-летний ребенок и две женщины 20 и 25 лет.