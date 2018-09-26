СФ одобрил законы об усилении санкций за неисполнение решения суда об опровержении клеветы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов, предусматривающих усиление ответственности - вплоть до уголовной - за неисполнение приговора суда об удалении или опровержении ранее распространенной, в том числе в интернете, ложной информации.

Так, один закон вносит поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), устанавливая ответственность за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований о прекращении распространения информации и об опровержении ранее распространенной информации в срок, установленный судебным приставом-исполнителем.

Как рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, представляя закон, КоАП РФ дополняется нормами, согласно которым неисполнение должником указанных требований повлечет административный штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Если должник снова не исполнит требование в срок, повторно установленный судебным приставом-исполнителем, то граждане могут понести наказание в виде штрафа уже в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, либо административного ареста на срок до 10 суток, либо обязательных работ на срок до 120 часов. Для должностных лиц предусматриваются санкции в виде штрафа от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 200 часов. Для юрлиц наказание останется прежним.

Поправки в Уголовный кодекс РФ

Одновременно был одобрен второй закон, предусматривающий внесение изменений в статью 315 ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта") Уголовного кодекса (УК) РФ. Новеллы закона устанавливают ответственность за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора или решения суда, равно как и любого другого судебного акта, а также за воспрепятствование их исполнению лицом, подвергнутым ранее административному наказанию за деяние, которое было совершено в отношении того же судебного акта.

За совершение указанных преступлений устанавливается наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Клишас подчеркнул, что "усиление ответственности за неисполнение приговора будет способствовать надлежащему исполнению судебных актов".