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"ВКонтакте" покажет "Молодого папу", "Острые козырьки" и другие сериалы

Каталог сообщества онлайн-кинотеатра ShowJet содержит более 70 сериалов

Во "ВКонтакте" появилась возможность бесплатного просмотра сериалов с оригинальной озвучкой или русским переводом в формате Full HD, сообщили в пресс-службе соцсети. Каталог сообщества онлайн-кинотеатра ShowJet содержит более 70 сериалов, в числе которых "Молодой папа", "Мост", "Острые козырьки", "Крах", "Убийство на пляже".

"Легальный контент может быть доступным и бесплатным. Мы рады возможности показать наши сериалы аудитории самой большой и современной соцсети в России", - отметил директор по маркетингу ShowJet Максим Казанцев. По его словам, "ВКонтакте" рассматривается в качестве площадки для эксклюзивных премьер.

Для просмотра видео пользователю достаточно перейти в официальную группу ShowJet. Библиотека онлайн-кинотеатра пополняется каждую неделю. Также все фильмы доступны на главной странице видеокаталога "ВКонтакте" в разделе "Зарубежные сериалы".

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