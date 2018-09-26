Кириенко призвал студентов участвовать в олимпиаде "Я - профессионал"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал студентов активно участвовать в олимпиаде "Я - профессионал".
"Олимпиада "Я - профессионал" внесла серьезные изменения в жизнь призеров, открыла для них новые возможности. Примите для себя решение: встаньте со стула, с дивана и подайте заявки на олимпиаду "Я - профессионал", - сказал Кириенко в среду на церемонии открытия олимпиады в Москве.
По его словам, этот конкурс позволяет отбирать наиболее талантливых студентов и дает им возможность учиться в престижных вузах и проходить стажировки в крупных компаниях. "Вы талантливы, пробуйте, дерзайте!" - обратился Кириенко к будущим участникам олимпиады.
Он подчеркнул, что в будущем человеку, чтобы быть успешным, необходимо заниматься образованием в течение всей жизни. "Нельзя один раз получить высшее образование и считать себя профессионалом", - сказал Кириенко.
Об олимпиаде
Первая олимпиада "Я - профессионал" стартовала в 2017 году, для участия в ней было подано 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Организаторами выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловая Россия" совместно с десятью крупнейшими российскими вузами. До финала первой олимпиады дошли более 4,8 тыс. человек из 431 вуза, а дипломантами стали 2030 человек. Победители получили в качестве призов денежные премии, льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.
Как уточнили организаторы, во второй год проведения олимпиады число ее направлений увеличилось до 54, а количество участвующих в ней вузов - более чем в два раза. Старт регистрации заявок состоится 26 сентября.
Олимпиада "Я - профессионал" является частью открытой платформы "Россия - страна возможностей", которая была создана в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.