Митрополит Иларион удостоен звания доктора Белградского университета

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион удостоен звания почетного доктора богословского факультета Белградского университета. Церемония присуждения звания прошла в среду в Зале торжественных приемов Белградского университета, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
Организаторы назвали Илариона "одной из самых ярких личностей в современном церковном мире". "Для меня честь провозгласить сегодня митрополита Илариона почетным доктором Белградского университета", - заявил ректор Владимир Бумбаширевич.
"Для меня является большой честью стоять здесь сегодня, учитывая, что несколько лет назад такого звания здесь был удостоен патриарх Кирилл. Для меня сегодняшнее событие - свидетельство близких отношений наших стран и церквей", - заявил митрополит Иларион.
Митрополит также прочел лекцию по богословию, слушателями которой стали представители духовенства и студенты.
Инициативу присуждения звания почетного доктора выдвинул Православный богословский факультет университета в Белграде с формулировкой "за вклад в научно-богословское исследование и развитие теологической мысли на сербскоговорящем пространстве".