Законопроект Минприроды по обращению с опасными отходами направили в правительство

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Законопроект о создании единой государственной системы по обращению с отходами I и II класса опасности, направленный Минприроды в правительство РФ, позволит предотвратить их размещение на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в среду сообщает пресс-служба министерства.
"Минприроды России разработало и направило в правительство России законопроект, который позволит вести полный безусловный учет самых опасных отходов в стране, предотвратить их размещение на полигонах ТКО и других не пригодных для этого площадках", - цитирует пресс-служба ведомства директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды РФ Андрея Колодкина.
По данным министерства, в соответствии с законопроектом планируется создание единой государственной системы по обращению с отходами I и II класса опасности, а также появление федерального оператора. Он будет перерабатывать отходы, обеспечивать взаимодействие с юридическими лицами, крупными промышленными предприятиями, использующими наилучшие доступные технологии, в том числе по обращению с опасными отходами.
Информация об отходах будет находиться в открытом доступе для самих предприятий, надзорных органов и граждан. В случае нарушений это позволит в кратчайшие сроки передавать полную достоверную информацию о характере нарушений и масштабе ущерба, отмечают в Минприроды.
Министерство также планирует привлечь к решению задачи создания единой системы обращения с отходами I и II классов опасности государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом". Компания имеет большой опыт в сфере управления радиоактивными отходами, отмечает пресс-служба.