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Посольство КНДР в РФ опровергло информацию о находящемся на его территории казино

В Следственном комитете сообщили, что в ходе спецоперации в Москве пресекли незаконную деятельность 15 игровых клубов и казино

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудникам посольства КНДР в Москве ничего неизвестно о подпольном казино, которое якобы располагалось на территории дипмиссии. Об этом ТАСС в среду сообщили в диппредставительстве КНДР.

"Это не так. Нам об этом ничего неизвестно", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в ходе спецоперации в Москве была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержаны более ста человек.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, одно из этих подпольных казино располагалось на территории посольства КНДР.

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