Посольство КНДР в РФ опровергло информацию о находящемся на его территории казино

Задержание гражданки России спецслужбами США

Москалькова пообещала отцу Бутиной, что продолжит добиваться ее освобождения

Омбудсмен заверила, что будет обращаться к властям США "с надеждой на понимание и соблюдение международных норм и по содержанию ее сегодня, и по освобождению"

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