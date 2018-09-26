СМИ: украинские студенты создали искусственное сало

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украинские студенты создали искусственное сало, которое может заменить популярный на Украине продукт животноводства. Об этом сообщило в среду издание "Комментарии", ссылаясь на информацию Сумского аграрного университета.

Искусственный салозаменитель, разработанный под руководством доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка, состоит из простых ингредиентов - растительного масла и желатина, отмечает СМИ.

"Наше изобретение - здоровая альтернатива жирному свиному салу, так как оно не содержит многих вредных веществ животного происхождения. Такое сало могут есть даже вегетарианцы", - цитирует издание Бидюка. Он заверяет, что вкус нового продукта тоже был тщательно подобран, так что "от настоящего шпика его не отличить".

Кроме того, сказал доцент, искусственное сало "может производиться с любыми вкусом: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности". "Мы можем приготовить сало любой жирности - от 20 до 80%, а шпик содержит в себе до 90% жира, но животного происхождения, что в разы опаснее для здоровья потребителей", - отметил Бидюк.

Он сообщил также, что искусственно созданный продукт изначально должен был стать обычной пищевой добавкой к колбасному производству, чтобы сделать мясные изделия не такими жирными. Но его разработчикам удалось создать отдельное лакомство без высокого содержания холестерина, который есть в животном жире.

Стоимость такого "салозаменителя" приравнивается к цене растительного масла, которое является основным его ингредиентом.

Символ украинской кухни

На Украине сало воспринимают не просто как продукт питания, но и как часть своей культуры и традиций, символ украинской кухни. По преданию, этот продукт и свинина в целом стали очень востребованы в 16 веке, когда участились набеги иноверцев - татар и турок. Тогда запорожцы решили разводить одних свиней, отказавшись от других домашних животных, которые отбирали непрошеные гости, поскольку их религия запрещала употребление свинины.

Как говорят специалисты, слово "сало" происходит от праславянского "садло" - однокоренного современному русскому слову "садиться", поскольку сало как бы "садится" на мясо, находится на нем сверху.

Пристрастие украинцев к этому продукту использовалось на Украине даже в политических целях. Так, в 2008 году в областном центре Луцке была попытка организовать "Партию любителей сала". А во Львове несколько лет назад открыли музей "Сало". Не так давно в стране появились популярные у туристов конфеты "Сало в шоколаде".

Правда, потребление этого популярного продукта в стране, как и мясных изделий в целом, из года в год сокращается. И стоимость его в последнее время растет из-за уменьшения поголовья свиней в связи со вспышками африканской чумы свиней (АЧС). К тому же украинские аграрии сокращают поголовье, считая свиноводство невыгодным. Это привело к тому, что Украина в последние годы, испытывая дефицит сала, увеличила его импорт. Ввезенный продукт, как заверяют официальные ведомства, используется исключительно для изготовления колбас и консервов.