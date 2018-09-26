Кириенко уверен, что в будущем роботы не лишат людей работы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко не согласен с тем, что в будущем машины смогут полностью заменить труд людей.

"Я категорически не верю в тезис о том, что люди будут не нужны и всех [работников] заменят машины, это невозможно. У людей появятся другие задачи, более интересные, более качественные, более творческие, с этой точки зрения - это вызов", - сказал Кириенко на церемонии открытия второй студенческой олимпиады "Я - профессионал" в Москве.

"Сейчас мы говорим просто о машиностроении, а завтра будем говорить о каком-нибудь биопрограммировании, киберфизике и так далее, появятся качественно новые специальности", - отметил он.

По его словам, новые профессии заставят людей быть готовыми постоянно переучиваться, "постоянно рисковать, постоянно двигаться вперед". "А риск, что машины вытеснят людей, - это ерунда, я в это не верю", - подчеркнул он.

Об олимпиаде

Первая олимпиада "Я - профессионал" стартовала в 2017 году, для участия в ней было подано 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловая Россия" совместно с десятью крупнейшими российскими вузами. До финала дошли более 4,8 тыс. человек из 431 вуза. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии, льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

Как уточнили организаторы, во второй год проведения олимпиады число ее направлений увеличилось до 54, количество участвующих в ней вузов - более чем в два раза. Старт регистрации заявок состоится 26 сентября.

Олимпиада "Я - профессионал" является частью открытой платформы "Россия - страна возможностей", которая была создана в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.