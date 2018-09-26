Допобразование к 2020 году в Калининградской области будут получать не менее 75% детей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Дополнительное образование в Калининградской области к 2020 году будут получать не менее 75% детей, в том числе и благодаря открывшемуся "Кванториуму". Об этом в ходе "Часа субъекта РФ" в Совете Федерации сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Очень важной площадкой, не просто местом нового образовательного формата, но и объектом инновационной инфраструктуры, стал открытый в прошлом году детский технопарк "Кванториум", на базе которого осуществляется развитие центров дополнительного образования. Для себя мы поставили цель: к 2020 году не менее 75% детей в Калининградской области должно быть охвачено современными форматами дополнительных программ обучения", - сказал он.

Алиханов отметил, что сейчас численность населения региона приблизилась к 1 млн человек.

"Здесь нам значительную помощь оказывает введение федеральными органами власти новых социальных выплат на содержание детей. Вместе с тем, региональная власть тоже оказывает дополнительную поддержку семье в решении родить ребенка - для этого на территории региона ведется работа по реализации проекта "Семья и государство: три шага навстречу детям", в рамках которого мы будем субсидировать проценты по ипотечному кредиту, взятому в рамках программы после рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет", - пояснил губернатор.

Он отметил, что следующей ступенью этой программы является создание условий, в которых детям будет доступно современное и качественное образование.

"В образовательной сфере у нас тоже позитивная динамика, и Калининградская область признана одним из лучших регионов России по школьному образованию. Вместе с тем, существующая школьная сеть даже сегодня не позволяет организовать обучение в одну смену как этого требуют стандарты. Для решения этой проблемы запланирована реализация программы создания новых мест в общеобразовательных организациях на период до 2025 года", - добавил Алиханов.