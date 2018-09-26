Госдума приняла во II чтении пенсионный законопроект с поправками Путина

Ключевые поправки к правительственной инициативе внес президент РФ Владимир Путин, предложив установить возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет. В настоящее время эта планка составляет 55 и 60 лет соответственно. Президентские корректировки "уточняют вопросы занятости и дают дополнительные гарантии для лиц предпенсионного возраста, определяя пятилетний период, который охватывает эту категорию лиц", рассказал на заседании глава профильного думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства. В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев из зарегистрировавшихся в начале пленарного заседания, 59 выступили против, один депутат воздержался.

Поправки президента РФ были поддержаны всеми думскими фракциями, включая КПРФ, которая признала, что эти коррективы улучшают правительственный вариант текста. При этом коммунисты выступили против принятия самого проекта закона.

По инициативе депутатов и сенаторов от "Единой России" сохранены действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Предоставляется и возможность единовременной выплаты. "Кроме этого, предлагается для получателей социальных пенсий также воспользоваться льготой и на полгода раньше выйти на пенсию - для тех, кто в 2019 и 2020 годах должны были выйти на пенсию", - заключил Нилов.

Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества детей, которых женщина родила и воспитала. "Дается возможность досрочно (на полгода раньше) выйти на пенсию для тех, кто в 2019 и 2020 годах должен выйти на пенсию", - пояснил Нилов. "Отменяется с 1 января так называемая заморозка для тех сельских жителей, кто 30 и более лет проживал на сельской территории и занимался сельским хозяйством", - сообщил глава комитета. "Вводится переходный период, когда определена индексация пенсий, которая должна обеспечить тот самый рост пенсий - в среднем на 1 тыс. рублей, после него возвращается действующая сегодня индексация", - заключил он.

"Сохраняются действующие сегодня нормы для коренных и малочисленных народов Севера, сохраняются действующие нормы для родителей и членов семьи погибших военнослужащих, для медицинских, педагогических и творческих работников также возраст выхода на пенсию увеличивается не на восемь, а на пять лет", - перечислил он основные поправки. "Сокращается общий стаж для досрочных пенсий: если в первом чтении он был 45 и 40 лет, то теперь 42 и 37, предлагается включать в него нестраховой период нахождения на больничном", - добавил депутат.

На консенсус между фракциями по предложениям Путина обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметивший, что они "объединили" депутатский корпус. По его словам, "целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров".

Предложения по доработке правительственного текста исходили не только от депутатов Госдумы, но и от регионов, представителей бизнеса, общественных организаций и профсоюзов. Их сведением занималась специально созданная в Госдуме рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства. Как заявил Володин, группа продолжит свою работу после принятия пенсионного пакета законов и будет "изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан, чтобы законы работали эффективно на результат".

25 сентября палата приняла по инициативе президента РФ еще один важный закон в рамках пенсионного пакета, который вводит штрафы до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Под таковым понимается "возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".