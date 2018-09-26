Более 1 млрд рублей выделено на подготовку ЖКХ к зиме в Ненецком АО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направлено на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в Ненецком автономном округе, что почти на 120 млн рублей больше, чем в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной администрации.
"Объем финансовых ресурсов, выделенных на подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-19 годов со всех источников, составил 1,004 млрд рублей. В 2017 году из различных финансовых источников на подготовку к зиме было выделено 886 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что 935,4 млн рублей направлено на обеспечение завоза топлива. В целом, по данным властей, объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к работе в зимних условиях на 97%.
Отопительный период уже начался во всех двадцати муниципальных образованиях округа. В поселке Амдерма отопительный сезон не прекращался в связи с климатическими условиями.