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Более 1 млрд рублей выделено на подготовку ЖКХ к зиме в Ненецком АО

Объекты жилищно-коммунального хозяйства региона готовы к работе в зимних условиях на 97%
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направлено на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в Ненецком автономном округе, что почти на 120 млн рублей больше, чем в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Объем финансовых ресурсов, выделенных на подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-19 годов со всех источников, составил 1,004 млрд рублей. В 2017 году из различных финансовых источников на подготовку к зиме было выделено 886 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что 935,4 млн рублей направлено на обеспечение завоза топлива. В целом, по данным властей, объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к работе в зимних условиях на 97%.

Отопительный период уже начался во всех двадцати муниципальных образованиях округа. В поселке Амдерма отопительный сезон не прекращался в связи с климатическими условиями.

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